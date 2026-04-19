Funzionario della Polizia ferito al corteo degli anarchici la solidarietà di Meloni

Durante un corteo degli anarchici, un funzionario della Polizia di Stato è stato ferito da una bottiglia di vetro lanciata tra la folla. La manifestazione si è svolta in solidarietà con un detenuto coinvolto in un caso di cronaca giudiziaria. La premier ha espresso vicinanza e solidarietà nei confronti dell'agente coinvolto nell'incidente. La polizia ha avviato indagini per identificare i responsabili dell'atto violento.

ROMA - "Esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza al funzionario della Polizia di Stato ferito da una bottiglia di vetro lanciata durante il corteo degli anarchici scesi in piazza in solidarietà ad Alfredo Cospito. A chi pensa di intimidire lo Stato con la violenza diciamo una cosa semplice: non ci riuscirete. Il Governo è al fianco delle Forze dell’ordine e non arretrerà di un passo davanti a chi semina violenza, caos e paura". E' quanto scrive sui suoi canali social la presidente del consiglio, Giorgia Meloni (foto).🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Funzionario della Polizia ferito al corteo degli anarchici, la solidarietà di Meloni Notizie correlate Roma, tensione al corteo degli anarchici per Alfredo Cospito: “41bis è tortura”. Ferito un funzionario di poliziaUn centinaio di anarchici partiti in corteo dal quartiere romano di San Lorenzo in direzione Pigneto. Corteo anarchici a Roma, Meloni: ‘Solidarietà al poliziotto ferito, non intimidirete lo Stato’La premier Meloni esprime solidarietà al poliziotto ferito durante il corteo degli anarchici svoltosi ieri a San Lorenzo, a Roma. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Corteo anarchici a Roma, solidarietà Meloni ad agente ferito: Non ci intimidite; Corteo degli anarchici a Roma, un poliziotto ferito alla testa. Meloni: Vicini ad agente; Roma anarchici, al corteo di San Lorenzo bottiglie contro i giornalisti: funzionario della polizia colpito alla testa; Meloni: solidarietà al funzionario della Polizia ferito da una bottiglia di vetro. Funzionario della Polizia ferito al corteo degli anarchici, la solidarietà di MeloniROMA - Esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza al funzionario della Polizia di Stato ferito da una bottiglia di vetro lanciata durante il corteo ... lopinionista.it Meloni: 'Vicina all'agente ferito, non arretriamo davanti a chi semina violenza'Esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza al funzionario della Polizia di Stato ferito da una bottiglia di vetro lanciata durante il corteo degli anarchici scesi in piazza in solidarietà ad ... ansa.it "Esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza al funzionario della Polizia di Stato ferito da una bottiglia di vetro lanciata durante il corteo degli anarchici scesi in piazza in solidarietà ad Alfredo Cospito. A chi pensa di intimidire lo Stato con la violenza diciamo u - facebook.com facebook