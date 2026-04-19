Corteo anarchici a Roma Meloni | ‘Solidarietà al poliziotto ferito non intimidirete lo Stato’

Durante un corteo degli anarchici che si è svolto ieri nel quartiere di San Lorenzo a Roma, un poliziotto è stato ferito. La premier ha rilasciato una dichiarazione in cui esprime solidarietà per l’agente colpito e afferma che lo Stato non si farà intimidire. L’evento ha attirato l’attenzione delle autorità e dei media locali, che hanno seguito le principali fasi della protesta.

La premier Meloni esprime solidarietà al poliziotto ferito durante il corteo degli anarchici svoltosi ieri a San Lorenzo, a Roma. Escluso l'episodio, la manifestazione a sostegno di Cospito si è svolta pacificamente Nel pomeriggio di ieri, si è aperto un nuovo capitolo della battaglia a sostegno diAlfredo Cospito,il militante detenuto da quattro anni al41 bis. Un corteo di circa 200 anarchici, in risposta ad una chiamata nazionale, ha sfilato riempiendo piazza Immacolata, nel quartiereSan Lorenzoa Roma. Durante la manifestazione però una bottiglia di vetro lanciata dai manifestanti ha colpito al volto un poliziotto in borghese e la presidente del Consiglio,Giorgia Meloniha commentato l’accaduto.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Corteo anarchici a Roma, Meloni: ‘Solidarietà al poliziotto ferito, non intimidirete lo Stato’ Notizie correlate Poliziotto ferito al corteo per Cospito, interviene Meloni: “Lo Stato non si fa intimidire”«Esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza al funzionario della Polizia di Stato ferito da una bottiglia di vetro lanciata durante il corteo... Leggi anche: Tensioni al corteo anarchici per Cospito a Roma, poliziotto colpito e ferito da bottiglia Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Corteo degli anarchici a Roma, in 200 per Cospito: ferito un poliziotto; Corteo anarchico a Roma per Cospito: funzionario della polizia colpito da una bottiglia; Roma, corteo anarchici: un poliziotto ferito dal lancio di una bottiglia; Il fermo degli anarchici manda in tilt pm e poliziotti. A Roma il corteo degli anarchici. Ferito un poliziotto. Meloni: Non arretriamo davanti a chi semina violenzaNella giornata di ieri il corteo degli anarchici a Roma, circa duecento persone si sono riunite nel quartiere San Lorenzo ... dire.it Roma, presidio e corteo degli anarchici per la fine del 41 bis a Cospito. Ferito alla testa un poliziottoI manifestanti, circa 200, sono partiti dal quartiere San Lorenzo diretti verso Piazza Nuccitelli. L’agente è stato ferito durante un alterco tra anarchici e giornalisti ... quotidiano.net "Esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza al funzionario della polizia di Stato ferito da una bottiglia di vetro lanciata durante il corteo degli anarchici scesi in piazza in solidarietà ad Alfredo Cospito". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia M - facebook.com facebook Corteo di anarchici per Cospito, Meloni: “Solidarietà all’agente ferito. No a intimidazioni” roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com