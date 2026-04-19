Functional Safety webinar il 28 aprile sugli errori più comuni | rivolto a studenti docenti e appassionati di automazione

Il 28 aprile si terrà un webinar dedicato alla sicurezza funzionale nell’automazione industriale, rivolto a studenti, docenti e appassionati del settore. L’evento affronterà gli errori più comuni che si verificano durante le fasi di implementazione dei sistemi, sottolineando come molte criticità non siano legate alla mancanza di standard, ma a fraintendimenti e interpretazioni scorrette. La discussione si concentrerà sulle problematiche pratiche riscontrate nei progetti reali.