Functional Safety webinar il 28 aprile sugli errori più comuni | rivolto a studenti docenti e appassionati di automazione
Il 28 aprile si terrà un webinar dedicato alla sicurezza funzionale nell’automazione industriale, rivolto a studenti, docenti e appassionati del settore. L’evento affronterà gli errori più comuni che si verificano durante le fasi di implementazione dei sistemi, sottolineando come molte criticità non siano legate alla mancanza di standard, ma a fraintendimenti e interpretazioni scorrette. La discussione si concentrerà sulle problematiche pratiche riscontrate nei progetti reali.
La sicurezza funzionale rappresenta un tema centrale nell’ambito dell’automazione industriale. Tuttavia, nei progetti reali molte criticità non derivano dalla mancanza di standard, ma da errori ricorrenti, interpretazioni errate e fraintendimenti nelle fasi di implementazione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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