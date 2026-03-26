Mobilità docenti 2026 | ecco gli ERRORI più comuni da evitare Dichiarazioni e documentazione devono essere completi

Da orizzontescuola.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la mobilità dei docenti nel 2026, l'Ufficio Scolastico di Treviso ha pubblicato alcune indicazioni per evitare errori frequenti nelle domande. Si consiglia di verificare attentamente che tutte le dichiarazioni e la documentazione siano complete, al fine di facilitare la valutazione e ridurre eventuali ritardi o complicazioni nel processo di assegnazione.

Mobilità docenti 2026: ecco i consigli dell'Ufficio Scolastico di Treviso per evitare "sorprese" nella valutazione della domanda e comunque rendere più snello il lavoro. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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