Mobilità docenti 2026 | ecco gli ERRORI più comuni da evitare Dichiarazioni e documentazione devono essere completi

Per la mobilità dei docenti nel 2026, l'Ufficio Scolastico di Treviso ha pubblicato alcune indicazioni per evitare errori frequenti nelle domande. Si consiglia di verificare attentamente che tutte le dichiarazioni e la documentazione siano complete, al fine di facilitare la valutazione e ridurre eventuali ritardi o complicazioni nel processo di assegnazione.