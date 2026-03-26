Esami di stato 2026 | webinar CASIO per docenti e studenti di quinta

È stato annunciato l'inizio dei webinar CASIO dedicati a docenti e studenti di quinta superiore che si preparano agli esami di stato del 2026. Dopo il riscontro positivo delle edizioni precedenti, sono stati organizzati tre incontri online focalizzati sulla prova di matematica della maturità scientifica, con particolare attenzione all'utilizzo della calcolatrice grafica. Le sessioni sono rivolte a chi desidera approfondire le modalità di impiego di questo strumento durante l'esame.

È già iniziato il conto alla rovescia per la Maturità 2026. Insegni materie scientifiche in una quinta? Dopo il successo degli ultimi anni, riproponiamo 3 webinar specifici sulla preparazione della seconda prova della maturità scientifica con uso della calcolatrice grafica. Il primo webinar Come e perché si utilizza la calcolatrice grafica durante la prova d’esame. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Progetto didattico CASIO “Le donne fanno scienza”: 2 webinar specialiCASIO dà il via al ciclo di webinar di approfondimento dedicato alle prime quattro scienziate che hanno ispirato il progetto didattico “Le donne... Leggi anche: INVALSI in arrivo: attiviamo le competenze della classe. Partecipa al webinar CASIO gratuito per la Scuola Secondaria di I Grado Altri aggiornamenti su Esami di stato 2026 webinar CASIO per... Temi più discussi: Commissioni esame di maturità a.s. 2025/2026: domanda dal 26 marzo al 13 aprile. Nota MIM; Maturità 2026, arriva il diploma digitale: l'annuncio del ministero; Maturità 2026, pubblicata nota sulla formazione delle commissioni: domande dal 26 marzo al 13 aprile - PDF; Date maturità 2026: quando si svolgono la prima, la seconda prova e gli orali. Esami di stato 2026: webinar CASIO per docenti e studenti di quintaÈ già iniziato il conto alla rovescia per la Maturità 2026. Insegni materie scientifiche in una quinta? Dopo il successo degli ultimi anni, riproponiamo 3 webinar specifici sulla preparazione della s ... orizzontescuola.it Commissioni esame di maturità a.s. 2025/2026: domanda dal 26 marzo al 13 aprile. Nota MIMI dirigenti scolastici e i docenti in servizio e a riposo, che aspirano alla nomina in qualità di presidenti e/o commissari esterni nelle commissioni degli esami di Maturità, trasmettono i modelli ES- ... orizzontescuola.it # 30 CFU PER ABILITATI O SPECIALIZZATI SUL SOSTEGNO CON NUOVE CLASSI DI CONCORSO! ESAMI ENTRO SCIOGLIMENTO RISERVA GPS! **SITO WEB:** [[[[[[[[[[https://www.domenicocasamassima.it/30-cfu-per-abilitati.../](https://www.domenicocasa - facebook.com facebook I dirigenti scolastici e i docenti in servizio e a riposo, che aspirano alla nomina in qualità di presidenti e/o commissari esterni nelle commissioni degli esami di Maturità, trasmettono i modelli ES-E e ES-1 esclusivamente attraverso l’Istanza on line “… x.com