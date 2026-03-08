Evade dai domiciliari e fugge in auto senza patente | viene inseguito e arrestato

Un uomo sottoposto agli arresti domiciliari è evaso e ha cercato di scappare in auto senza patente. Dopo aver lasciato la sua abitazione, è stato inseguito dalle forze dell'ordine e infine arrestato. L'episodio si è verificato a Casalabaté, dove la sua fuga si è conclusa con il suo fermo.

Un 35enne, che stava scontando la misura dopo un precedente arresto per spaccio di cocaina, bloccato dai carabinieri a Casalabate dopo aver tentato di seminare la pattuglia della radiomobile di Campi CASALABATE – Nonostante fosse già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ha deciso di sfidare nuovamente la legge, mettendosi alla guida senza patente e tentando una fuga disperata. Bajran Bajrusi, 35enne di origini montenegrine residente a Casalabate, marina di Trepuzzi e Squinzano, è tornato in manette lo scorso venerdì al termine di un concitato inseguimento. Tutto è iniziato durante un controllo di routine effettuato dai carabinieri della Sezione radiomobile di Campi Salentina. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Evade dai domiciliari e fugge in auto senza patente: inseguito e arrestatoUn 35enne, che stava scontando la misura dopo un precedente arresto per spaccio di cocaina, bloccato dai carabinieri a Casalabate dopo aver tentato...

Evade dai domiciliari e viene arrestato dai carabinieri. E' già indagato per atti persecutoriQuesta mattina (25 febbraio) a Piedimonte Matese, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 48enne del posto, già noto alle forze...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Evade dai domiciliari e fugge in auto....

Temi più discussi: Firenze: evade dai domiciliari e si oppone ai controlli dei carabinieri in modo violento. Arrestato; Evade dai domiciliari e aggredisce la compagna incinta, arrestato 40enne; Villasor, evade dai domiciliari e tenta un furto in casa di un anziano: 28enne in carcere; Evade dai domiciliari e va in giro per le strade del paese: arrestato.

Evade dai domiciliari e accoltella la compagna incinta: lei voleva portare avanti la gravidanzaUn uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri a Mondragone, in provincia di Caserta, con l’accusa di aver aggredito la compagna ... msn.com

Mondragone, evade dai domiciliari per raggiungere la compagna incinta e accoltellarla perché vuole tenere il bambinoA Mondragone un uomo evade dai domiciliari, raggiunge la compagna incinta e la aggredisce con calci, pugni e un coltello. Arrestato dai carabinieri. Una lite scoppiata nel cuore della notte si è trasf ... msn.com

Non rientra in carcere ed evade, il direttore del penitenziario: “Annullati tutti i permessi” - facebook.com facebook

Evade dai domiciliari e vende droga vicino casa: bloccato il pusher, segnalato il cliente x.com