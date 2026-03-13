Truffa del finto incidente contro un' anziana poi fuga con inseguimento | due uomini in arresto

Due uomini sono stati arrestati dopo aver tentato di truffare un’anziana fingendo un incidente e poi fuggendo. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lugo hanno intercettato i sospetti a seguito di segnalazioni di tentativi di truffa telefonica da parte di falsi carabinieri. L’intervento ha permesso di bloccare i due uomini e di mettere fine alla loro fuga.

Alla vittima sarebbe stato chiesto di pagare in contanti per la riparazione di un incidente mai avvenuto. Tempestivo intervento dei Carabinieri che avevano intuito il raggiro Una truffa sventata porta all'arresto di due uomini. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lugo, a seguito di diverse segnalazioni di tentate truffe telefoniche del falso carabiniere che si stavano verificando sul territorio, hanno messo in atto uno specifico servizio straordinario con l’impiego di più pattuglie nei punti considerati maggiormente sensibili, finalizzato all’individuazione degli autori. Nel primo pomeriggio di ieri infatti, i militari hanno sventato un tentativo di truffa aggravata ai danni di un'anziana signora, arrestando in flagranza di reato due uomini. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Articoli correlati Truffa del finto carabiniere, anziana reagisce. Due arresti dopo l'inseguimentoSi è conclusa con l’arresto di due uomini la fuga dei presunti responsabili della truffa e della rapina ai danni di un’anziana di 71 anni avvenuta a... Truffano un’anziana con il raggiro del finto incidente: arrestati due uominiLodi, 6 febbraio 2026 – Truffano un’anziana con il raggiro del finto incidente: due arresti due uomini e recuperati 6mila euro. Una raccolta di contenuti su Truffa del finto incidente contro... Temi più discussi: Cassano, con la tecnica del finto incidente truffa un'anziana: arrestato campano in trasferta; Nuovo ondata di truffe sul nostro territorio, nel mirino sempre i più anziani; Truffa del finto incidente, ex maestra fa arrestare due malviventi: subito liberi; Bari, truffa del falso incidente ad anziana: arrestato un uomo, caccia al complice. Lugo, truffa del finto incidente stradale: due arresti dopo inseguimentoNel primo pomeriggio di giovedì 12 marzo, i Carabinieri di Lugo hanno sventato un tentativo di truffa aggravata ai danni di un’anziana signora, arrestando in flagranza di reato due uomini. L’intervent ... ravennaedintorni.it Lugo, truffa del finto incidente con i gessetti colorati: colti sul fatto dai Carabinieri mentre raggirano un’anzianaI Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lugo, a seguito di diverse segnalazioni di tentate truffe telefoniche del falso ... corriereromagna.it TRUFFATORE SI SPACCIA PER CARABINIERE: ARRESTATO 19ENNE A VALVERDE. (redazione) Un tentativo di truffa con il collaudato metodo del “finto carabiniere” è stato sventato nel primo pomeriggio di ieri a Valverde grazie alla prontezza di una coppi - facebook.com facebook