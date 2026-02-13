In fuga sull' auto a noleggio senza patente | denunciati due giovani per la truffa ai danni di un' anziana

Due giovani sono stati denunciati dai Carabinieri di Marsciano dopo aver tentato di scappare a bordo di un’auto noleggiata senza patente, in un episodio che ha coinvolto un’anziana vittima. La fuga è avvenuta dopo che i ragazzi avevano truffato una donna, approfittando della sua fiducia. La Polizia Stradale di Roma Nord ha collaborato nelle indagini, che hanno portato all’identificazione e alla denuncia dei due ragazzi, rispettivamente di 17 e 18 anni. Un dettaglio importante: l’auto era stata presa a noleggio senza che uno dei due possedesse il documento necessario per guidarla.

I Carabinieri della Stazione di Marsciano, in collaborazione con la Polizia Stradale di Roma Nord, hanno denunciato in stato di libertà un 17enne e un 18enne, ritenuti responsabili di truffa in concorso. L'auto, risultata presa a noleggio, è stata intercettata e bloccata da una pattuglia della Polizia Stradale sull'autostrada A1, in direzione Napoli, all'altezza di Guidonia Montecelio. A bordo i due giovani, entrambi sprovvisti di patente di guida, sorpresi in possesso dell'intera refurtiva.