Oggi il Montespertoli sfida la Real Cerretese

Da sport.quotidiano.net 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi il Montespertoli affronta la Real Cerretese in una sfida valida per il campionato di Eccellenza. Le squadre scenderanno in campo alle 14:00, offrendo un incontro che promette equilibrio e impegno. Di seguito, le formazioni ufficiali del Circondario, con tutte le novità e i dettagli prima del calcio d’inizio.

Per quanto riguarda le formazioni del Circondario i fari del nuovo odierno turno di Eccellenza (fischio d’inizio alle 14.30) sono puntati sul Marconcini di Baccaiano, dove si sfidano Montespertoli e Real Cerretese. All’andata la squadra di Sarti espugnò di misura il Palatresi, ma a distanza di poco più di tre mesi da quel match la situazione tra le due compagini si è completamente ribaltata. Allora il Montespertoli era ancora imbattuto e viaggiava a meno tre dalla vetta con un vantaggio di 4 punti sui ‘medicei’, che adesso sono invece lanciatissimi al quarto posto dopo aver ‘mangiato’ 12 punti in 16 giornate ai rivali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

oggi il montespertoli sfida la real cerretese

© Sport.quotidiano.net - Oggi il Montespertoli sfida la Real Cerretese

Leggi anche: La Real Cerretese ci prova. Ma il finale è a reti bianche

Eccellenza. Camaiani e Stringara per la Real CerreteseLa Real Cerretese, neopromossa nel Girone A di Eccellenza, si distingue per i risultati ottenuti nella prima metà della stagione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: La Zenith Prato rallenta al vertice e non va oltre il pareggio casalingo contro il Montespertoli; Eccellenza A. Il Montespertoli rallenta la capolista: 1 a 1 contro lo Zenith Prato; Zenith, vittoria meritata . Ci godiamo il viaggio; Zenith Prato di nuovo in campo: al ‘Chiavacci’ arriva l’ostico Montespertoli.

oggi il montespertoli sfidaOggi il Montespertoli sfida la Real CerreteseL’incontro è in programma sul campo di Baccaiano a partire dalle 14.30 . Trasferta complicata poi per il Fucecchio che affronterà il Cecina . sport.quotidiano.net

oggi il montespertoli sfidaFucecchio, c’è la Massese. Montespertoli a PerignanoSempre nel girone A di Eccellenza la Real Cerretese ospita il San Giuliano. Nel B invece al Comunale di Certaldo i viola valdelsani sfidano la Lastrigiana. lanazione.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.