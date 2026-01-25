oggi il montespertoli sfida la real cerretese

Oggi il Montespertoli affronta la Real Cerretese in una sfida valida per il campionato di Eccellenza. Le squadre scenderanno in campo alle 14:00, offrendo un incontro che promette equilibrio e impegno. Di seguito, le formazioni ufficiali del Circondario, con tutte le novità e i dettagli prima del calcio d’inizio.

Per quanto riguarda le formazioni del Circondario i fari del nuovo odierno turno di Eccellenza (fischio d’inizio alle 14.30) sono puntati sul Marconcini di Baccaiano, dove si sfidano Montespertoli e Real Cerretese. All’andata la squadra di Sarti espugnò di misura il Palatresi, ma a distanza di poco più di tre mesi da quel match la situazione tra le due compagini si è completamente ribaltata. Allora il Montespertoli era ancora imbattuto e viaggiava a meno tre dalla vetta con un vantaggio di 4 punti sui ‘medicei’, che adesso sono invece lanciatissimi al quarto posto dopo aver ‘mangiato’ 12 punti in 16 giornate ai rivali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Eccellenza. Camaiani e Stringara per la Real CerreteseLa Real Cerretese, neopromossa nel Girone A di Eccellenza, si distingue per i risultati ottenuti nella prima metà della stagione.

