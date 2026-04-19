Frontale sulla via Emilia a Fontana Fredda | due feriti

Nella serata di sabato 18 aprile, un incidente stradale si è verificato sulla via Emilia a Fontana Fredda, coinvolgendo due automobili. L'impatto frontale ha causato il ferimento di entrambi gli automobilisti, che sono stati trasportati in ospedale. Le cause dello scontro sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le autorità per i rilievi del caso.