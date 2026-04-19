Frontale sulla via Emilia a Fontana Fredda | due feriti
Nella serata di sabato 18 aprile, un incidente stradale si è verificato sulla via Emilia a Fontana Fredda, coinvolgendo due automobili. L'impatto frontale ha causato il ferimento di entrambi gli automobilisti, che sono stati trasportati in ospedale. Le cause dello scontro sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le autorità per i rilievi del caso.
Due automobilisti sono finiti all'ospedale nella tarda serata di sabato 18 aprile a causa di un incidente stradale avvenuto a Fontana Fredda: qui, sulla via Emilia, si è verificato un violento scontro frontale tra due auto per cause ancora da chiarire. Sul posto insieme ai vigili del fuoco anche.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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