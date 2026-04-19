Frontale sulla Postumia due automobilisti ricoverati in condizioni disperate

Nel tardo pomeriggio del 19 aprile, lungo la strada Postumia nella provincia di Padova, si è verificato un incidente frontale tra un'auto condotta da un uomo di 70 anni e un'altra vettura guidata da un uomo di 67 anni con una donna a bordo. L'impatto ha coinvolto due veicoli e ha provocato il ricovero in condizioni disperate di entrambi gli automobilisti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza.

Ennesimo grave incidente lungo le strade della provincia di Padova. Nel tardo pomeriggio odierno, 19 aprile, si sono scontrate frontalmente una Alfa Romeo Giulia condotta da un 70enne di Grantorto e una Dacia con a bordo una coppia di Noventa Vicentina (Vicenza): un uomo di 67 anni al volante e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Frontale tra due camion: caos sulla Postumia e due feriti Incidente sulla Postumia, una Mini invade l'altra corsia e causa un doppio frontale: gravissimo un 60enneBOLZANO VICENTINO (VICENZA) - Tre auto si sono scontrate in strada Postumia (in quel tratto via Gorizia) a Bolzano Vicentino. Contenuti di approfondimento Frontale sulla Postumia, due automobilisti ricoverati in condizioni disperateL'incidente oggi 19 aprile alle 17 nel comune di Fontaniva sarebbe stato provocato da un malore improvviso accusato da un 70enne di Grantorto. Coinvolta nell'impatto una Dacia con una coppia di Novent ... padovaoggi.it Incidente tra due auto sulla Postumia: tre persone ferite, di cui due gravi. Strada chiusa e traffico in tiltFONTANIVA (PADOVA) - Incidente tra due auto lungo la strada regionale Postumia: lo scontro è avvenuto poco dopo le 16.30 di oggi, domenica ... msn.com