Incidente sulla Postumia una Mini invade l' altra corsia e causa un doppio frontale | gravissimo un 60enne

Un incidente si è verificato sulla strada Postumia a Bolzano Vicentino, dove tre auto si sono scontrate. Una Mini ha invaso l’altra corsia, provocando un frontale tra due veicoli. Tra i coinvolti c’è un uomo di circa 60 anni che ha riportato ferite gravissime. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e trasportare i feriti in ospedale.

BOLZANO VICENTINO (VICENZA) - Tre auto si sono scontrate in strada Postumia (in quel tratto via Gorizia) a Bolzano Vicentino. L'incidente è avvenuto oggi, giovedì 19 marzo, poco dopo le 15 all'altezza del distributore Beyfin e il bilancio è di due 28enni feriti lievemente e un 60enne vicentino che versa invece in condizioni gravissime. La ricostruzione Proprio l'auto di quest'ultimo, una Mini Cooper, avrebbe dato il via alla carambola invadendo improvvisamente la corsia opposta mentre viaggiava verso Sandrigo. Da capire se la perdita di controllo sia stata dovuta a una manovra errata, a un malore o ad altre cause. La Mini del 60enne si è schiantata frontalmente contro una Fiat Panda guidata da un 28enne di Montebelluna (Treviso) che nulla ha potuto per evitare l'impatto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incidente sulla Postumia, una Mini invade l'altra corsia e causa un doppio frontale: gravissimo un 60enne Articoli correlati Grave incidente sulla Pontina, camion invade la corsia opposta e si schianta contro un’auto: 2 mortiUn tragico incidente stradale ha sconvolto la mattinata di oggi, venerdì 13 marzo, lungo la via Pontina, nel tratto di Aprilia, in provincia di... Sbanda e invade la corsia opposta, frontale choc a Filottrano: muore Sauro Montironi, grave un 40enneFILOTTRANO Il buio della sera, la strada scivolosa per la pioggia, l’auto che sbanda e poi il frontale, con il rumore delle lamiere che... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Incidente sulla Postumia una Mini... Temi più discussi: Incidente sulla via Postumia: morto uno scooterista padovano; Paura sulla statale a Castelfranco: auto con due bambine si ribalta nel fossato; Castelfranco: due auto si scontrano sulla Postumia; Incidente tra una moto e un'auto sulla Postumia: il centauro ferito elitrasportato a Treviso. Incidente sulla Postumia, coinvolte 3 auto: un ferito grave trasportato in ospedale in codice rossoBOLZANO VICENTINO (VICENZA) - Tre auto si sono scontrate in strada Postumia a Bolzano Vicentino. L'incidente è avvenuto oggi, giovedì ... msn.com Incidente Bolzano Vicentino oggi: lo scontro di tre mezzi sulla PostumiaCi troviamo a Postumia, ed è avvenuto un impatto violento, di quelli che fermano il respiro e mandano in tilt la circolazione nel giro di pochi minuti. Oggi, tre veicoli sono rimasti coinvolti in un i ... alphabetcity.it Morsetti, raffiche di vento, direttive: che cosa sappiamo sull'incidente di Engelberg x.com Camion si ribalta dopo lo scontro con una macchina: muore il conducente Incidente nel Ragusano... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook