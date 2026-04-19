La quarta stagione di From, la serie spesso paragonata a Lost, ha finalmente iniziato dopo un lungo periodo di attesa. La stagione, composta da nuovi episodi, segna l’inizio di un nuovo ciclo e introduce nuovi elementi narrativi. La serie continua a raccontare storie di mistero e tensione, attirando l’attenzione del pubblico dopo il suo debutto nel 2022. La ripresa degli episodi ha suscitato interesse tra gli spettatori e i fan della serie.

La quarta stagione di From, la serie definita l’erede di Lost, ha ufficialmente aperto il suo quarto ciclo di episodi dopo un’attesa prolungata rispetto alla cadenza annuale stabilita dal debutto nel 2022. Il nuovo arco narrativo, composto da 10 puntate, è già stato confermato per una quinta e ultima stagione, mentre i primi quattro episodi sono destinati alla messa in onda a partire dal 20 aprile su Paramount+. Il tragico bilancio del passato e le nuove ombre su Fromville. Il punto di partenza di questa nuova fase è segnato dal sangue versato nel finale della terza stagione. La cittadina misteriosa ha esatto il suo tributo violento: l’entità nota come l’uomo in abito giallo ha inflitto una ferita mortale a Jim, tagliandogli la gola.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - From 4: il mistero si infiamma, tra nuovi orrori e colpi di scena

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