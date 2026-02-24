Sanremo | La Volta Buona infiamma con star e colpi di scena

La volontà di coinvolgere il pubblico ha portato La Volta Buona a riempire le piazze di Sanremo con artisti e performance sorprendenti. L’evento, che si svolge pochi giorni prima del Festival, ha attirato numerosi spettatori e ha creato un’atmosfera di attesa tra i cittadini. La presenza di giovani talenti ha dato un’energia nuova alla città, già pronta ad accogliere le prossime giornate di musica. La scena si anima con entusiasmo crescente.

Sanremo si prepara: La Volta Buona scalda il pubblico prima del Festival. Sanremo si prepara a vivere un’altra edizione del Festival della Musica Italiana, ma questa volta con una novità che ha già acceso i riflettori sulla città. La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo, ha fatto il suo debutto ieri sera, a pochi passi dal teatro Ariston, portando un’aria di festa e attesa per la kermesse canora più attesa dell’anno. Il format, trasmesso in diretta dal cuore della città, ha raccolto l’entusiasmo del pubblico e ha alimentato l’attesa per l’avvio ufficiale del Festival, in programma questa sera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Rai 1, “La Volta Buona” accende l’attesa per Sanremo: Caterina Balivo in diretta con Brumotti e MarocchiCaterina Balivo conduce “La Volta Buona” su Rai 1, mentre si avvicina il Festival di Sanremo, spinta dall’entusiasmo dei fan e dalla curiosità crescente.

La volta buona, Al Bano: “Sanremo? Tornerò presto”. Poi, l’aneddoto sulla lite con Claudio VillaAl Bano, ospite a La volta buona, ha ricordato i suoi quasi 60 anni di carriera musicale, anticipando un possibile ritorno a Sanremo.

Sanremo 2026: Tiziano Ferro superospite - La volta buona 11/02/2026

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Settimana speciale per La Volta Buona, in diretta da Sanremo; La Volta Buona trasloca a Sanremo: Caterina Balivo condurrà la trasmissione dalla città dei fiori nella settimana del Festival; Ho pensato fossero morti, incidente per troupe Rai a Sanremo: il racconto dell'inviata; La Volta Buona, puntata di oggi dedicata a Sanremo: Brumotti inviato.

Sanremo, Renga e il siparietto con la figlia Jolanda: Le prove? Non sono andate benissimo...Appena conclusa la prova generale, il cantante è stato fermato fuori l'Ariston per collegarsi con il salotto di Caterina Balivo: È andata abbastanza bene, non benissimo perché all'inizio ho avuto un ... adnkronos.com

Sanremo, grave incidente per la troupe de La volta buona. L'inviata Rosanna Cacio: «Pensavo fossero tutti morti»La routine di un normale trasferimento verso Sanremo, per la settimana più intensa dell’anno della Rai, si è trasformata in ... msn.com

Siamo stati parte anche dell'organizzazione dell'assetto futuro della famiglia: ci stavamo semplicemente dividendo in due case, ma eravamo sempre un nucleo unico". Jolanda Renga, ospite a La Volta Buona, ha raccontato senza filtri come ha vissuto la separ - facebook.com facebook

Sarà la volta buona L’Unione Europea, pronta al rinvio dell’accordo di Turnberry Francesca Basso, @Corriere x.com