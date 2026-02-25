Amori all’Ariston | chi sta con chi a Sanremo 2026 tra colpi di scena e nuovi inizi

Sanremo 2026 non è solo musica, ma anche vite sentimentali sotto i riflettori. Tra i Big in gara ci sono coppie consolidate pronte alle nozze, genitori che portano l’esperienza familiare sul palco, giovani innamorati che mostrano la loro storia al pubblico e artisti tornati single con il cuore spezzato. Da Tommaso Paradiso, prossimo al matrimonio e fresco papà, a Chiello, che affronta la rottura trasformandola in musica, passando per Elettra Lamborghini, Levante e Fedez, l’Ariston diventa un vero e proprio racconto di amore, legami e nuovi inizi. Tommaso Paradiso: tra papà e future nozze. Per Tommaso Paradiso (42 anni), ex frontman dei Thegiornalisti, il Festival segna il debutto da solista. Dopo essere diventato papà della piccola Anna, avuta dalla compagna Carolina Sansoni, il cantante non nasconde l’euforia per le nozze in arrivo a giugno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Con chi stanno i cantanti in gara a Sanremo 2026: nozze, fidanzamenti ufficiali, famiglie, cuori spezzati e nuovi amori

Il 2025 é stato l’anno delle coppie, tra nuovi inizi, annunci e amori finiti

Sal Da Vinci a Sanremo 2026: la reazione del cantante

