A Roma si tiene la mostra dedicata a Francesco Vaccarone, che ripercorre il suo periodo tra il 1970 e il 1976. L’esposizione presenta le opere create dall’artista ligure durante quei anni, offrendo uno sguardo sulla sua produzione artistica in quella fase. L’evento si svolge in una sede della capitale e raccoglie diverse opere realizzate dal 1970 al 1976.

Cosa: La mostra “Francesco Vaccarone a Roma 1970-1976”, un’esposizione dedicata al periodo capitolino dell’artista ligure. Dove e Quando: Palazzo Merulana, dal 20 marzo al 3 maggio 2026. Perché: Per scoprire come il clima culturale romano degli anni Settanta abbia influenzato uno dei protagonisti del secondo Novecento italiano. L’arte come pratica di vita, come modalità di stare al mondo e non semplice prodotto estetico. È questa la lente d’ingrandimento attraverso la quale Palazzo Merulana invita il pubblico a riscoprire la figura di Francesco Vaccarone, intellettuale e artista poliedrico la cui produzione ha segnato profondamente il panorama culturale italiano. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Francesco Vaccarone a Roma: l’arte tra impegno e memoria

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