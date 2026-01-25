La kermesse leghista è senza Vannacci Scoppia la pace con Francesca Pascale oggi la chiusura con Matteo Salvini
La kermesse leghista si svolge senza la presenza di Vannacci, segnando una divisione interna evidente. Nel frattempo, si è instaurata una distensione con Francesca Pascale, mentre si avvicina la conclusione dell’evento con Matteo Salvini. Questi segnali indicano una fase di cambiamento e di tensioni all’interno del partito, riflettendo le dinamiche di una leadership in evoluzione e le sfide politiche in corso.
Roma – C’è una linea di frattura che attraversa la Lega e che in queste settimane è diventata visibile. Non è ancora una rottura, ma una tensione politica evidente. L’assenza di Roberto Vannacci alla kermesse “Idee in movimento”, organizzata dal Carroccio in Abruzzo, non è un dettaglio di agenda: è un segnale politico. Il vicesegretario leghista, impegnato in una fitta agenda di incontri tra teatri e piazze d’Italia, ha scelto di non esserci mentre il partito riuniva ministri, parlamentari e amministratori locali per confrontarsi sui temi dell’attualità. Pochi giorni prima Vannacci aveva invitato a votare “per coerenza” contro l’invio di armi all’Ucraina, nonostante l’intesa di maggioranza che dà priorità agli aiuti civili rispetto a quelli militari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
La Lega si riunisce a Roccaraso senza Vannacci, che non esclude lo strappo. Botta e risposta con Francesca PascaleLa Lega si riunisce a Roccaraso senza Vannacci, che lascia aperta la possibilità di un distacco.
Vannacci contro Francesca Pascale: “Analista politica o ventriloqua?”. Botta e risposta su Lega e SalviniSi apre un confronto tra Roberto Vannacci e Francesca Pascale riguardo alle dinamiche politiche della Lega e di Matteo Salvini.
La Lega a Roccaraso senza Vannacci. Ma c’è Francesca Pascale: «Loro? Bravi sui diritti civili»L’ex compagna di Silvio Berlusconi ospite della kermesse del partito di Salvini: «È dal 2013 che dico alla destra che dovrebbe avere una propria proposta sul tema. Alla sinistra è stato regalato il mo ... corriere.it
Salvini apre kermesse, 'fuori della Lega c'è il deserto'Ultime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it
L'attivista per i diritti civili, Francesca Pascale, annuncia la sua presenza alla kermesse del Carroccio a Roccaraso. E lancia un appello al leader leghista: "Spero nel buon senso di tutti" #ilcentro #roccaraso #Lega #Pascale #diritticivili #politica - facebook.com facebook
