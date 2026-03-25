Nel Libano, un’immagine del Cristo Redentore si erge come simbolo di speranza, mentre la popolazione si rivolge a questa figura religiosa in un momento di attesa di pace. La scena si svolge nella regione di San Charbel, dove la presenza del Cristo rappresenta un richiamo alla speranza e alla ricerca di stabilità in un territorio segnato da tensioni e difficoltà.

Sotto lo sguardo del Cristo Redentore, il Libano invoca la pace: un grido di speranza che sale dalla terra benedetta di San Charbel. Nonostante tutto, però, la fede è una delle poche cose che resta ferma, che nessuno mai riuscirà ad abbattere. E, proprio nel ben mezzo della guerra, un toccante simbolo di autentica fede viene innalzato a confine fra Libano e Siria, segno che c’è qualcuno che la pace la vuole e la desidera ancora e sempre. Si tratta della sacra immagine di Cristo, forse una delle più alte presenti al mondo, che svetterà in alto, ponendo il suo sguardo su ciò che c’è intorno. Vediamo di cosa si tratta. La pace sembra sempre un qualcosa di difficile da attuare, eppure ce l’ha donata Cristo stesso: “Vi lascio la pace, vi dò la mia pace“. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Cristo Redentore in Libano: una invocazione di pace nella terra di San Charbel

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