Il video di Pascale che insulta i pro Pal | Lavatevi fate schifo E dà della terrorista a Francesca Albanese | Deve andare in carcere
Il video di Francesca Pascale che insulta i sostenitori di Palestina e definisce Francesca Albanese una terrorista si è diffuso rapidamente sui social. La lite è avvenuta il 12 febbraio a Viareggio, durante una manifestazione a favore della Palestina. Pascale si rivolge con parole dure ai presenti, invitandoli a lavarsi e definendoli schifosi, mentre rivolge un’accusa pesante alla filosofa, chiedendo che finisca in carcere.
Sta facendo il giro dei social il video dello scontro (che risale allo scorso 12 febbraio), a Viareggio, tra Francesca Pascale e un gruppo di persone che manifestava in sostegno della Palestina. Nel filmato, si vede Pascale che urla contro i manifestanti, denigrandoli: “Lavatevi, fate schifo “. Poi cita Silvio Berlusconi, di cui è stata a lungo compagna: “Dicono tanto ‘Berlusconi, Berlusconi’. Ma loro cosa hanno fatto? Vogliono l’assistenzialismo, il reddito di cittadinanza. Sono comunisti”. Particolarmente gravi le accuse di Pascale dirette alla relatrice dell’Onu, Francesca Albanese: “Ha fatto bene la Francia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Francesca Pascale, lo sfogo contro i manifestanti pro Pal: "Lavatevi"
Francesca Pascale ha risposto duramente ai manifestanti pro Palestina che si sono radunati in città.
La furia di Francesca Pascale contro i manifestanti Pro Pal al Carnevale di Viareggio: "Vergogna, lavatevi"
Francesca Pascale si è infuriata giovedì al Carnevale di Viareggio perché alcuni manifestanti Pro Pal le hanno rivolto insulti, portandola a gridare:Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Francesca Pascale contro i manifestanti Pro Pal: Lavatevi. Poi, il chiarimento sui social VIDEO; Francesca Pascale, lo sfogo contro i manifestanti pro Pal: Lavatevi; Francesca Pascale e gli insulti con i ProPal, lo scontro a Viareggio dopo il premio: Lavatevi il c*** con la kefiah - I video; Scontro tra Francesca Pascale e pro Pal al Carnevale di Viareggio, Con la kefiah pulitevi il c...
Francesca Pascale contro i manifestanti Pro Pal: «Lavatevi». Poi, il chiarimento sui social VIDEOSfuriata di Francesca Pascale contro dei manifestanti Pro Pal giovedì durante il momento di riflessione sui diritti umani organizzato prima del Corso del giovedì Grasso durante ... ilmattino.it
Caso Pascale Pro Pal, Selvaggia Lucarelli contro Fondazione Carnevale Viareggio: Complimenti per il premioSelvaggia Lucarelli critica Francesca Pascale per le sue parole contro un gruppo Pro Pal e attacca la Fondazione Carnevale Viareggio ... virgilio.it
Alla fine ha deciso di denunciarli. La relatrice Onu per i territori palestinesi occupati Francesca Albanese ha deciso di denunciare il “Corriere della Sera” per diffamazione, dopo essere stata sbattuta in prima pagina, definita senza mezzi termini “militante sempr facebook
Hamas attacca i governi occidentali che hanno chiesto la revoca dell’incarico ONU a Francesca Albanese. Quando un'organizzazione terroristica ti difende pubblicamente, si tratta di un forte « endorsement ». Un motivo in più per chiedere con forza la revoca x.com