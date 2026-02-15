Il video di Pascale che insulta i pro Pal | Lavatevi fate schifo E dà della terrorista a Francesca Albanese | Deve andare in carcere

Il video di Francesca Pascale che insulta i sostenitori di Palestina e definisce Francesca Albanese una terrorista si è diffuso rapidamente sui social. La lite è avvenuta il 12 febbraio a Viareggio, durante una manifestazione a favore della Palestina. Pascale si rivolge con parole dure ai presenti, invitandoli a lavarsi e definendoli schifosi, mentre rivolge un’accusa pesante alla filosofa, chiedendo che finisca in carcere.

Sta facendo il giro dei social il video dello scontro (che risale allo scorso 12 febbraio), a Viareggio, tra Francesca Pascale e un gruppo di persone che manifestava in sostegno della Palestina. Nel filmato, si vede Pascale che urla contro i manifestanti, denigrandoli: “Lavatevi, fate schifo “. Poi cita Silvio Berlusconi, di cui è stata a lungo compagna: “Dicono tanto ‘Berlusconi, Berlusconi’. Ma loro cosa hanno fatto? Vogliono l’assistenzialismo, il reddito di cittadinanza. Sono comunisti”. Particolarmente gravi le accuse di Pascale dirette alla relatrice dell’Onu, Francesca Albanese: “Ha fatto bene la Francia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

