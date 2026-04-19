A San Menaio, frazione di Vico del Gargano, sono state installate fototrappole per monitorare le aree nelle vicinanze dell’isola ecologica. Grazie alle immagini raccolte, è stato possibile identificare un individuo che aveva abbandonato rifiuti in modo ripetuto. Il sindaco ha annunciato che l’azione mira a contrastare i comportamenti incivili e a tutelare l’ambiente locale. Le immagini sono ora al vaglio delle autorità competenti per eventuali azioni legali.

A San Menaio, frazione turistica di Vico del Gargano, il sindaco Sciscio ha deciso di interrompere una serie di episodi di abbandono di rifiuti avvenuti sistematicamente nei pressi dell’isola ecologica locale. Grazie all’installazione strategica di fototrappole durante la settimana, l’amministrazione è riuscita a identificare un automobilista responsabile dei disagi, procedendo con la denuncia alla Procura della per l’abbandono di materiali e l’emissione di un verbale amministrativo di forte entità. L’operazione tecnologica contro il degrado sistematico. Il problema che ha colpito la località di San Menaio non è un evento isolato, ma una criticità che si protrae da diverse settimane.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fototrappole a San Menaio: incastrato l’incivile che sporca l’isola

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