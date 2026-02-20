San Menaio si rifà il look in vista dell' estate | nuovi marciapiedi luci e barriere protettive

Da foggiatoday.it 20 feb 2026

Venerdì 20 febbraio, i lavori a San Menaio sono iniziati per rinnovare il lungomare e migliorare la sicurezza. La causa è la necessità di sostituire le vecchie barriere protettive che, ormai usurate, rappresentavano un rischio per i passanti e i residenti. Sono stati installati nuovi marciapiedi, luci più moderne e barriere più robuste, pronti ad accogliere l’arrivo dell’estate. La riqualificazione mira a rendere il centro più accogliente e sicuro per turisti e abitanti. I lavori continueranno nelle prossime settimane.

Sono cominciati questa mattina, venerdì 20 febbraio, i lavori per la sostituzione delle vecchi barriere protettive del lungomare di San Menaio, frazione di Vico del Gargano. L'intervento, annunciato sui profili sociale del sindaco Lello Sciscio e avviato dopo interlocuzioni con FerGargano, si inserisce nell'alveo della sicurezza di villeggianti e residenti. Ed anche per valorizzare la frazione in termini di decoro urbano: “Un lavoro ormai improcrastinabile”. Il fatiscente guardrail verrà sostituito con una nuova barriera in legno. “Questo lavoro é quasi concomitante all’inizio dei lavori del nuovo marciapiede sempre sul lungomare che a breve partiranno.🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

