Musica al centro storico con gli appuntamenti live della settimana al Bourbon Street

Il Bourbon Street Jazz Club di Napoli propone anche questa settimana appuntamenti live nel cuore del centro storico. Un’occasione per ascoltare buona musica in un contesto suggestivo e accogliente, ideale per gli appassionati e chi desidera vivere un’esperienza culturale autentica. Gli eventi si svolgono nel rispetto delle normative vigenti, offrendo un momento di relax e condivisione in un ambiente sicuro.

Nuova settimana all'insegna della buona musica al Bourbon Street Jazz Club di via Bellini, nel cuore antico di Napoli.Giovedì 29 gennaio appuntamento con Antonio Floris Quartet.Venerdì 30 arrivano i Divieto di Swing, mentre sabato 31 sul palco ci sono i Verso Sud.La settimana in musica si chiude.

