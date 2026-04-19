Arezzo si trasforma in una vetrina dedicata alla fotografia d’epoca, con l’esposizione di foto antiquarie proposta alle Logge Vasari. L’evento attira appassionati e collezionisti provenienti da diverse regioni italiane, interessati a scoprire stampe storiche e pezzi rari. Oggi Piazza Grande ospita questa mostra, che si svolge sotto le Logge Vasari, offrendo un’occasione unica per ammirare immagini d’epoca e approfondire il settore della fotografia vintage.

AREZZO Piazza Grande torna capitale della fotografia "vintage". Oggi l’appuntamento sarà sotto Le Logge Vasari con Foto Antiquaria, la storica mostra-mercato di fotocamere, cineprese e attrezzature fotografiche antiche che, giunta alla sua 79° edizione, è un appuntamento imperdibile per appassionati e collezionisti. Dalle 9 alle 17, per tutta la giornata le Logge di Piazza Vasari accoglieranno tanti espositori provenienti da ogni parte d’Italia. Prenderà così vita una singolare fiera dove sarà possibile acquistare o scambiare apparecchiature sia analogiche che digitali usate o fuori produzione e ci si potrà muovere alla ricerca di pezzi rari e introvabili per arricchire la propria collezione o per riparare una antica fotocamera.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Foto Antiquaria in vetrina alle Logge Vasari. Appassionati e collezionisti da tutta Italia

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Argomenti più discussi: Foto Antiquaria in vetrina alle Logge Vasari. Appassionati e collezionisti da tutta Italia; Foto in vetrina. Gli appuntamenti in centro storico.

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