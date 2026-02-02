AM Passion Tour 2026 | heritage guida e territorio in un format a tappe per appassionati e collezionisti

L’AM Passion Tour 2026 si prepara a partire con un calendario di tappe dedicate agli appassionati e ai collezionisti. Non è solo un tour, ma un modo diverso di vivere la passione: un percorso che mette insieme heritage, guida e territorio, creando un’esperienza coinvolgente e autentica. Gli organizzatori promettono momenti di confronto e scoperta, lontano dalle formalità, con l’obiettivo di far vivere l’evento come un vero rito per gli appassionati.

Non è un semplice "tour": è un modo diverso di mettere a terra la passione, trasformandola in un calendario, in un rito e — soprattutto — in un'esperienza ad alto contenuto. L'AM Passion Tour 2026 parte da qui, da un'idea di automotive che non si limita alla strada ma abbraccia patrimonio, territorio e community, con un posizionamento volutamente selettivo. La presentazione, ospitata al Grand Hotel Villa Torretta di Sesto San Giovanni (MI), ha segnato l'avvio ufficiale del format a tappe pensato per appassionati e collezionisti, dove l'auto diventa il pass per entrare in un ecosistema di incontri, contenuti e momenti esclusivi.

