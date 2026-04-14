Bagno di Romagna protagonista del mototurismo internazionale | attesi 150 appassionati da tutta Italia
A Bagno di Romagna si registra l’arrivo di circa 150 mototuristi provenienti da diverse regioni italiane, in occasione di un evento dedicato agli appassionati di moto. Due mesi dopo la partecipazione al Motor Bike Expo di Verona, dove è stata presentata l’offerta turistica della zona, si notano i primi effetti di accordi e collaborazioni con tour operator specializzati nel settore.
A due mesi dalla partecipazione al Motor Bike Expo di Verona, dove Visit Romagna ha presentato le proprie proposte di mototurismo a un pubblico di migliaia di appassionati, iniziano a consolidarsi i primi risultati concreti in termini di relazioni e collaborazioni con tour operator specializzati.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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