Forzata la sagrestia della Chiesa Madre rubato il calice di Santo Stefano

Nella giornata di ieri, ignoti hanno forzato la porta della sagrestia della Chiesa Madre di Taurisano, entrando all’interno. Durante l’irruzione, è stato rubato un calice appartenente alla sacrestia. L’episodio è stato segnalato alle autorità competenti, che stanno indagando sull’accaduto. La chiesa si trova nel centro della città e la vicenda ha suscitato preoccupazione tra i fedeli.

TAURISANO – Amara notizia per la comunità di Taurisano. Ieri, nel cuore del pomeriggio, la Chiesa Parrocchiale della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo – la Chiesa Madre della città – è stata violata da ignoti che non si sono fatti scrupoli a scardinare la porta della sagrestia per.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: Nerviano, ladri rubano tutti i pluviali in rame della chiesa di Santo Stefano Frosinone: aggredisce la madre in casa a Villa Santo Stefano, arrestato 27enneUn grave episodio di violenza domestica si è verificato a Villa Santo Stefano, in provincia di Frosinone, dove un giovane di 27 anni ha aggredito la...