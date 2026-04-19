Forzata la sagrestia della Chiesa Madre rubato il calice di Santo Stefano

Da lecceprima.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, ignoti hanno forzato la porta della sagrestia della Chiesa Madre di Taurisano, entrando all’interno. Durante l’irruzione, è stato rubato un calice appartenente alla sacrestia. L’episodio è stato segnalato alle autorità competenti, che stanno indagando sull’accaduto. La chiesa si trova nel centro della città e la vicenda ha suscitato preoccupazione tra i fedeli.

TAURISANO – Amara notizia per la comunità di Taurisano. Ieri, nel cuore del pomeriggio, la Chiesa Parrocchiale della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo – la Chiesa Madre della città – è stata violata da ignoti che non si sono fatti scrupoli a scardinare la porta della sagrestia per.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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