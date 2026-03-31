Frosinone | aggredisce la madre in casa a Villa Santo Stefano arrestato 27enne

Da romadailynews.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Villa Santo Stefano, in provincia di Frosinone, un uomo di 27 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la madre 61enne nella loro abitazione. La donna ha riportato lesioni evidenti al volto a seguito dell’episodio di violenza domestica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno portato l’uomo in caserma.

Un grave episodio di violenza domestica si è verificato a Villa Santo Stefano, in provincia di Frosinone, dove un giovane di 27 anni ha aggredito la madre 61enne, infligendole evidenti lesioni al volto. I carabinieri della stazione di Giuliano di Roma sono intervenuti in flagranza di reato, arrestando il giovane, disoccupato e già con precedenti specifici, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Dettagli dell’aggressione e intervento delle forze dell’ordine. L’aggressione è avvenuta intorno alle ore 20 di ieri sera, dopo che i militari sono stati allertati tramite segnalazione. Giunti sul posto, hanno constatato che il giovane, in stato di alterazione a causa dell’abuso di alcol, aveva aggredito fisicamente la donna. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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