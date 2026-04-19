FORSU e nuovi impianti di biodigsetione | una rivoluzione sostenibile

Negli ultimi anni si sono intensificati gli investimenti per migliorare la gestione dei rifiuti organici nelle aree urbane, con particolare attenzione alla frazione organica chiamata FORSU. Sono stati avviati nuovi impianti di biodigestione per trattare questa tipologia di rifiuto, con l’obiettivo di ridurre i rifiuti inviati alle discariche e produrre energia rinnovabile. Questi interventi rappresentano un passo importante verso pratiche più sostenibili nelle città.

“In un’epoca di rapida urbanizzazione, la gestione intelligente della frazione organica (FORSU) rappresenta la vera sfida per le ‘Smart City’ del futuro”. È il tema al centro del panel “Compost e biodigestione: tecnologia verde per una città sostenibile”, tenutosi l’11 aprile al Festival del.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Due nuovi impianti fotovoltaici sorgeranno a Villanova: pannelli su una superficie agricola di oltre 6 ettariIn via Bassetta stanno per sorgere due nuovi impianti di produzione di energia elettrica solare su due distinti terreni, ma vicini Si moltiplicano... Nuovi impianti per le “rinnovabili”. Il Comune di Surbo invoca una cabina di regiaAttualmente nel territorio comunale di Surbo risultano già essere installati sei impianti, di cui cinque fotovoltaici e un impianto eolico, per una... Altri aggiornamenti Si parla di: Cogenerazione, due nuovi impianti 2G alimentano linee di digestione anaerobica; Dopo più di 40 anni chiude la discarica di Casoni: le operazioni di dismissione e messa in sicurezza finiranno entro marzo 2027. Cogenerazione, due nuovi impianti 2G alimentano linee di digestione anaerobicaLa dotazione tecnologica 2G nelle due linee di processo prevede due soluzioni con potenze diverse. La prima integra un motore agenitor 406 con 250 kWe elettrici e 245 kWt termici, per una capacità ... qualenergia.it