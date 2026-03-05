Nuovi impianti per le rinnovabili Il Comune di Surbo invoca una cabina di regia

Nel comune di Surbo si registra un aumento significativo delle richieste per la realizzazione di impianti fotovoltaici, agrivoltaici ed eolici, che coinvolgono anche i territori limitrofi del nord Salento. Le amministrazioni locali esprimono preoccupazione di fronte a questa crescita e chiedono l’istituzione di una cabina di regia per gestire meglio le pratiche e le autorizzazioni. La questione riguarda l’espansione delle fonti di energia rinnovabile nella zona.

Attualmente nel territorio comunale di Surbo risultano già essere installati sei impianti, di cui cinque fotovoltaici e un impianto eolico, per una potenza complessiva di circa 20 megawatt. A questi si devono però aggiungere gli ulteriori progetti attualmente in fase di istruttoria presso gli enti competenti. E da quanto verificato si tratterebbe di cinque istanze per nuovi impianti nel territorio di Surbo, per una potenza complessiva di circa 60 megawatt.

