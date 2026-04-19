Formula1 Imola acclama Antonelli | Kimi Kimi

Da ildenaro.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Imola, l’atmosfera è stata di grande festa per il giovane pilota italiano, protagonista inatteso alla 6 Ore di Imola, prima gara del Mondiale Endurance 2026. Il pubblico ha acclamato Antonelli con cori e applausi durante l’evento disputato sull’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. La giornata si è svolta con entusiasmo e coinvolgimento, segnando un momento speciale per il circuito e per il pilota.

Roma, 19 apr. (askanews) – Giornata speciale a Autodromo Enzo e Dino Ferrari, dove il pubblico vive un’autentica festa per Kimi Antonelli, protagonista inatteso ma assoluto alla 6 Ore di Imola, gara inaugurale del Mondiale Endurance 2026. Il giovane pilota bolognese, leader del campionato di Formula 1 con due successi stagionali, è accolto da cori da stadio e da un entusiasmo travolgente. Arrivato fin dal mattino nel paddock come ospite vip della World Endurance Championship, Antonelli catalizza immediatamente l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Dalle tribune si alza un coro continuo, “Kimi, Kimi, Kimi”, che accompagna ogni suo movimento e testimonia il crescente legame tra il pilota e il pubblico italiano.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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