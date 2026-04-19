Formula Challenge | Potenza sfida i piloti con un nuovo tracciato

Il Campionato Italiano Formula Challenge ACI Sport 2026 si svolgerà il 25 e 26 aprile nel centro di Potenza, in Basilicata. La gara, denominata 9° Trofeo Città di Potenza – Memorial Nicola Maitilasso, si terrà lungo le strade urbane di Viale Unicef. La competizione vedrà i piloti sfidarsi su un nuovo tracciato all’interno della città. La manifestazione coinvolge diverse squadre e piloti provenienti da varie regioni italiane.

Il Campionato Italiano Formula Challenge ACI Sport 2026 approda nel cuore della Basilicata il prossimo 25 e 26 aprile, portando il 9° Trofeo Città di Potenza – Memorial Nicola Maitilasso tra le strade urbane di Viale Unicef. Dopo i primi appuntamenti disputati tra il circuito di Bari in Puglia lo scorso mese e il miniautodromo di Sarno in Campania, la competizione si sposta a Potenza per una tappa che promette di ridefinire gli standard tecnici del torneo. Evoluzione tecnica: il nuovo layout di Viale Unicef sfida i piloti. La sfida agonistica del fine settimana non sarà solo una questione di velocità, ma di adattamento tattico. Carmine Capezzera, presidente della Scuderia Basilicata, ha infatti confermato che il percorso è stato profondamente modificato per l’edizione 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

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