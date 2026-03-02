Formula 1 2026 quanto guadagnano i piloti | Verstappen e Hamilton in testa con oltre 70 milioni

Nella stagione 2026 di Formula 1, i piloti più pagati sono Verstappen e Hamilton, con guadagni superiori ai 70 milioni di euro ciascuno. La competizione si avvia con la conclusione del 2025, che ha visto Lando Norris conquistare il suo primo titolo mondiale e riportare la McLaren al successo dopo quasi due decenni. La scena si prepara a un nuovo anno di corse e sfide.

La Formula 1 si prepara a una nuova stagione dopo un 2025 chiuso con il trionfo mondiale di Lando Norris, che ha riportato la McLaren al titolo piloti dopo 17 anni. La nuova annata si apre con una rivoluzione tecnica che potrebbe modificare gli equilibri in pista. Se sul piano sportivo Norris ha conquistato la vetta della classifica, sul fronte economico il primato resta ancora nelle mani dei veterani della griglia. Max Verstappen e Lewis Hamilton guidano infatti la classifica dei piloti più pagati del campionato. Secondo le stime di Forbes, i dieci piloti con gli ingaggi più elevati valgono complessivamente 363 milioni di dollari tra stipendi fissi e bonus legati alle prestazioni.