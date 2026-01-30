LIVE Formula 1 ultimo giorno di test a Barcellona | già sette piloti in pista Ferrari con Leclerc

Si conclude oggi il quinto e ultimo giorno di test a Barcellona. Sono già sette i piloti in pista, tra cui Charles Leclerc con la Ferrari. Alla sessione partecipano quasi tutti i team, tranne Mercedes e Racing Bulls. La giornata si preannuncia intensa, con le squadre che cercano di raccogliere dati importanti in vista della stagione. Le condizioni della pista sono buone e il sole aiuta i team a mettere a punto le monoposto. Gli appassionati seguono con attenzione gli ultimi sviluppi prima dell’inizio del campionato.

Arriva anche il momento della Aston Martin: Fernando Alonso scende in pista per la prima volta sull'AMR26. Oltre a Leclerc e Verstappen, in pista Bortoleto per Audi, Bearman per Haas, Bottas per Cadillac e Gasly per Alpine. Infine, la McLaren: c'è Norris alla guida della MCL40, nel pomeriggio toccherà a Piastri. Sono già sette i team in pista per l'inizio della sessione mattutina. C'è Charles Leclerc, come previsto, sulla Ferrari. La Red Bull farà girare Max Verstappen tutto il giorno. Unica assente in pista, per ora, la Aston Martin. La rossa punta a completare il programma dopo due giorni senza interruzioni dominati da grande affidabilità.

