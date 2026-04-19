Le formazioni ufficiali di Pisa e Genoa sono state annunciate in vista del match di Serie A. Entrambe le squadre hanno comunicato le scelte dei rispettivi allenatori, con alcune variazioni rispetto alle precedenti formazioni. La partita si svolge in un contesto di campionato e vede la presenza di alcuni giocatori chiave, tra cui Hiljemark e De Rossi, che sono stati indicati nelle rispettive formazioni ufficiali.

Mercato Juve: nome nuovo per la difesa, merito anche di.Boga! Il prossimo colpo può arrivare dalla Francia. Chi è e cosa sta accadendo Calciomercato Inter: smentita quella contropartita nell’affare Bastoni-Barcellona! Non arriverà (al momento) in nerazzurro Simic fa questa confessione su Modric: «Ho parlato con lui, è molto felice al Milan ma mi ha detto questo sul suo futuro» Milan, Tare non si sbilancia sul futuro di Allegri: «È inutile parlarne adesso». Cosa ha detto il ds rossonero Mercato Milan, retroscena Lewandowski: c’è chi in società pensa che.Posizione a sorpresa per l’eventuale arrivo del polacco! Pagelle Verona Milan: Rabiot dominatore, Maignan e Gabbia preziosi! Non incide l’attacco gialloblù VOTI Moviola Verona Milan: gli episodi dubbi del match diretto da Fabbri.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Pisa Genoa: le scelte di Hiljemark e De Rossi per il match di Serie A

Notizie correlate

Leggi anche: Formazioni ufficiali Inter Genoa: le scelte di Chivu e De Rossi per il match di Serie A

Formazioni ufficiali Cremonese Genoa: le scelte di Nicola e De Rossi per il match di Serie ABarcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Pisa-Genoa: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Pisa - Genoa; Formazioni ufficiali Genoa-Sassuolo: chi gioca titolare e le ultime su Norton-Cuffy, Baldanzi, Messias, Muharemovic, Matic e Berardi; Genoa-Sassuolo | Ammonito Malinovskyi, il calciatore salterà la sfida col Pisa.

Pisa-Genoa: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie ANel 33° turno di campionato i toscani ospitano il Grifone alla Catilar Arena. Ultima spiaggia per Hiljemark mentre De Rossi vuole la salvezza aritmetica ... tuttosport.com

Pisa-Genoa, le formazioni ufficiali della gara dell'Arena GaribaldiOre 18, si gioca Pisa-Genoa. Una sfida importante per i rossoblu, un vero e proprio match point per la squadra rossoblu che vuole i tre punti per staccare il tagliando della salvezza praticamente ... genoanews1893.it

Una sfida vintage, profumo di un calcio ormai lontano. Per trovare un Pisa-Genoa in Serie A, all’Arena Garibaldi, bisogna andare indietro di quasi 36 anni facebook

Genoa, De Rossi mette il mirino sul Pisa: «La vittoria sarebbe il match point salvezza» x.com