Formazioni ufficiali Juve Genoa | le scelte di Spalletti per il match in programma oggi allo Stadium

Le formazioni ufficiali di Juventus e Genoa sono state comunicate in vista della partita valida per la trentunesima giornata di Serie A, in programma oggi allo Stadium. La sfida vede le scelte di Spalletti per la squadra ospite, con le rispettive formazioni che si preparano a scendere in campo. La partita si svolge nel contesto del campionato italiano di calcio, con le squadre che si apprestano a affrontarsi davanti al pubblico presente allo stadio.

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