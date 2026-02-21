Formazioni ufficiali Juve Como | le scelte di Spalletti per il match in programma oggi pomeriggio all’Allianz Stadium
Luciano Spalletti ha deciso le formazioni ufficiali di Juve e Como per la partita di oggi all’Allianz Stadium. La sfida si gioca alle 15 e i tecnici hanno scelto gli undici titolari, puntando su alcuni giovani e veterani. La Juventus cerca punti importanti davanti al proprio pubblico, mentre il Como tenta di sorprendere con un modulo offensivo. I giocatori sono già negli spogliatoi pronti a scendere in campo.
Formazioni ufficiali Juve Como: le scelte di Spalletti per il match di campionato in programma oggi pomeriggio alle ore 15.00 all’Allianz Stadium. L’attesa è terminata per i sostenitori presenti all’impianto e per chi seguirà l’incontro dai teleschermi. Manca pochissimo al fischio d’inizio delle ore 15, momento in cui le compagini scenderanno in campo per darsi battaglia in questo intenso turno di campionato. L’atmosfera risulta caldissima e l’attenzione è tutta rivolta alle formazioni ufficiali di Juve Como, appena diramate e ricche di spunti tattici decisamente interessanti da analizzare a fondo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Formazioni ufficiali Juve Pafos: le scelte dei due allenatori per il match in programma questa sera all’Allianz StadiumEcco le formazioni ufficiali di Juventus e Pafos per il match di questa sera all’Allianz Stadium, valido per la Champions League.
Leggi anche: Probabili formazioni Juve Cagliari: le possibili scelte di Spalletti per la sfida in programma oggi all’Allianz StadiumVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Probabili formazioni Juventus-Como: chi gioca titolare e le ultime su Bremer, Koopmeiners, Yildiz, David e Nico Paz; Le probabili formazioni di Juventus-Como (Serie A); Juventus-Como: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni; Serie A, Juventus-Como: probabili formazioni e dove vederla in tv.
Juventus – Como: ecco le formazioni ufficiali!Juventus - Como: ecco le formazioni ufficiali del match di oggi, valido per le ventiseiesima giornata di Serie A! generationsport.it
Juventus-Como, formazioni ufficiali: Spalletti inventa tutta la difesa, la scelta tra David e OpendaMadama senza Bremer, Holm e Kalulu, a Fabregas manca Nico Paz. Spalletti punta ancora su David in avanti, le scelte dei due allenatori ... sport.virgilio.it
Juve-Como, il retroscena su Kostic Poteva giocarla dall’altra parte - facebook.com facebook
La scelta su #David e il baby promosso da Thiago Motta: #Juve- #Como, i convocati x.com