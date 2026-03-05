Alle ore 20:45 si gioca la partita tra Olimpia Milano e Barcellona, valida per la trentesima giornata dell’Eurolega 2025-2026. La sfida si svolge al Mediolanum Forum e vede entrambe le squadre contendersi punti importanti in vista dei play-in. I tifosi sono già pronti a seguire l’incontro in diretta, che sarà trasmesso su varie piattaforme e aggiornato con gli sviluppi in tempo reale.

La situazione in classifica parla chiarissimo per Milano, che non può davvero praticamente più perdere. L’Olimpia è assolutamente obbligata a vincere visto che si trova in ritardo di due successi dalla coppia al nono e decimo posto (Monaco e Panathinaikos). Milano è reduce da due sconfitte consecutive contro Dubai e Hapoel e dunque deve tornare il prima possibile alla vittoria. Il Barcellona attualmente occupa l’ottavo posto in classifica con 17 vittorie, tre in più dell’Olimpia, ma sta vivendo un momento complicato con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite giocate. Sarà fondamentale considerare anche lo scontro diretto tra le due squadre, con gli spagnoli che si sono imposti per soli due punti (74-72) all’andata con l’Olimpia che ha anche avuto l’occasione per vincere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Barcellona, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ultime speranze per credere nel play-in

