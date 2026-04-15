Questa sera alle 20.30 l’Atlantide affronta una partita importante a Macerata per i quarti di finale dei playoff. La squadra cerca di ottenere la vittoria necessaria per qualificarsi alle semifinali. La sfida si svolge nel cuore delle Marche, con i giocatori pronti a scendere in campo per conquistare il passaggio del turno. La partita rappresenta un momento cruciale per il team e i suoi tifosi.

Questa sera alle 20.30 l’ Atlantide sarà in campo a Macerata per gara 2 dei quarti di finale play. Dopo la vittoria in rimonta al San Filippo, l’intento dei Tucani è ben preciso: "Andiamo nelle Marche - dice lo schiacciatore Roberto Cominetti - con l’obiettivo di chiudere subito la serie per guadagnare riposo in vista dell’eventuale semifinale. Non abbiamo avuto un buon approccio alla prima sfida, però siamo stati bravi a dare il nostro ritmo al secondo set e, soprattutto, a recuperare l’enorme svantaggio del terzo. Questi sono i play off, conta solo vincere, non importa con quale risultato, non siamo stati bellissimi, ma efficaci". Pure Oreste Cavuto guarda avanti con voglia di fare e consapevolezza: "Questi sono i play off - ribadisce il capitano - Siamo arrivati qui con tanta fatica.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A2 maschile. Stasera l’Atlantide cerca nelle Marche il pass per volare in semifinale

Serie A2. Brescia, doppia gioia. Atlantide e Millenium proseguono la corsaGli appassionati bresciani di pallavolo hanno vissuto una domenica particolarmente felice.

Volley serie B maschile (Querzoli nelle Marche) e B1 femminile. Life365.eu, addio a Caliendo. Con la Moma al via MontevecchiLa classifica dice Querzoli, ma guai a snobbare una Sios Novavetro affamata di punti.