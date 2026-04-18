Reggio rinasce | piano urbano e bonus all’80% per l’economia locale

Questa mattina a Reggio Calabria, presso la sede di Confindustria, il movimento Reggio Futura ha presentato un piano strategico per la trasformazione urbana della città. Il progetto prevede un piano urbano e un bonus all’80% destinato all’economia locale. La presentazione si è concentrata sulla riqualificazione del territorio, con particolare attenzione alle iniziative di recupero e sviluppo economico.

Questa mattina, presso la sede di Confindustria in via Torrione 96 a Reggio Calabria, il movimento Reggio Futura ha presentato un piano strategico per la trasformazione urbana della città, ribaltando l’idea che il recupero del territorio debba essere solo una questione estetica. L’incontro, denominato Ri-Genera Reggio – La città che rinasce, si è inserito nel più ampio percorso etichettato come #nessunoescluso e ha la partecipazione di esponenti istituzionali, professionisti e figure politiche chiave per il futuro amministrativo locale. Il cuore della proposta risiede nella capacità di trasformare le opportunità offerte dai recenti incentivi edilizi, come il superbonus 110%, in un sistema strutturato capace di sostenere l’economia locale per i prossimi anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio rinasce: piano urbano e bonus all’80% per l’economia locale Notizie correlate Osho a Reggio: satira graffiante per l’economia localeIl 21 marzo, la città di Reggio Emilia accoglie una serata culturale che promette di sfidare le convenzioni. Reggio 2026: la rete invisibile che guida l’economia localeLa cronaca di Reggio Emilia, nel pomeriggio del 25 marzo 2026, registra un fenomeno digitale invisibile ma pervasivo: una rete complessa di fornitori...