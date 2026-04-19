Ford 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Nel 2026, Ford presenta una gamma aggiornata di modelli con dettagli sui prezzi e le caratteristiche. La Puma Gen-E, versione elettrica, riceve un aggiornamento alla batteria che ne aumenta l’autonomia. Nel frattempo, il modello Focus è stato tolto dal mercato europeo, segnando un cambiamento nella strategia del costruttore. Questi aggiornamenti sono stati comunicati ufficialmente il 18 aprile 2026.

Aggiornato 18 aprile 2026: la Puma Gen-E (elettrica) riceve batteria aggiornata e più autonomia. Focus esce di scena dal mercato europeo. Kuga rimane il SUV di punta. Ford è il gigante americano del mercato europeo, in transizione profonda: la Fiesta è uscita di produzione, la Focus si avvia verso la pensione, le nuove generazioni saranno tutte elettriche sulla piattaforma MEB (condivisa con VW). In Italia nel 2026 la gamma è più ristretta che in passato ma copre comunque i segmenti chiave. Tutti i modelli Ford 2026 con prezzi. Modello Tipo Prezzo da Motori Puma SUV B-segment ~24.000€ 1.0 EcoBoost mHEV 125155 CV, Puma ST 170 CV Puma Gen-E SUV B elettrico da 37.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Ford 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere 15 New Ford Cars for 2026 | Full Lineup Notizie correlate Leggi anche: Dacia 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere? Leggi anche: Fiat 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Ford 2026: listino completo da Puma a Mustang (EV e piattaforma MEB); Promozione Ford Kuga: ad aprile 9.000 euro di sconto sulla full hybrid; Ford Stock Is Down 14% Over the Past 3 Months. Here’s What the Valuation Says About 2027; La Ford Mustang ha conquistato il Nurburgring. The Ford Elite reemerges!!! - facebook.com facebook Il CEO di Ford è preoccupato per l’arrivo delle auto elettriche cinesi negli USA x.com