Questi 3 prodotti viso hanno reso Beauty of Joseon il brand di skincare coreana più popolare del momento

Beauty of Joseon sta conquistando sempre più appassionati di skincare in Italia. Tre prodotti del brand coreano stanno facendo parlare di sé, grazie ai risultati visibili e alla qualità che promettono. Molti utenti li provano e si sorprendono già dopo poche settimane di uso. Il successo si diffonde sui social e tra gli esperti di bellezza, che li consigliano come alternative efficaci ai marchi più noti.

Beauty of Joseon è uno di quei brand la cui popolarità è sembrata esplodere all'improvviso, e invece hanno alle spalle una costruzione lenta, coerente e profondamente radicata nella storia coreana. Il nome non è casuale, rimanda alla dinastia Joseon, periodo in cui la cura della pelle era parte integrante della vita quotidiana, soprattutto tra le persone di corte. Una bellezza misurata, luminosa, mai ostentata, ottenuta attraverso rituali costanti e ingredienti naturali: è proprio questa idea di skincare che il brand ha deciso di riportare nel presente, traducendola in formule moderne, essenziali e sorprendentemente efficaci.

Veganuary si estende oltre l’alimentazione, coinvolgendo anche il settore beauty.

