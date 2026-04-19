Football americano sconfitta pesante ma a testa alta | le Aquile lottano contro i campioni

Nel campionato di football americano, le Aquile di Ferrara affrontano i Guelfi Firenze in una partita che si conclude con una sconfitta per 40-12. I campioni in carica si presentano in modo compatto e consolidano il loro vantaggio nel corso dell'incontro. La squadra di casa si impegna, ma non riesce a contrastare efficacemente gli avversari, che portano a casa la vittoria con un punteggio netto.

I Guelfi Firenze vengono a Ferrara, giocano una partita solida e vincono 40-12. Il punteggio è chiaro e meritato. Eppure, dentro quei sessanta minuti, ci sono sequenze, momenti e giocate che raccontano qualcosa di più di una semplice sconfitta.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLe Aquile.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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