Football americano le Aquile Ferrara scrivono la storia | vinta la Coppa Italia contro Milano

Le Aquile Ferrara si aggiudicano la Coppa Italia di football americano, battendo i Rhinos Milano 14-6 in una finale combattuta. La vittoria rappresenta un importante traguardo per il team estense, che ha dimostrato solidità e coesione nel corso della partita. Questo risultato segna una tappa significativa nella storia delle Aquile Ferrara, confermando la crescita e la competitività della società nel panorama del football italiano.

E' storia. Le Open 1 Aquile Ferrara conquistano la Coppa Italia, superando i Rhinos Milano per 14–6 al termine di una finale intensa, fisica e combattuta, decisa dai dettagli e da una straordinaria prova di maturità del gruppo estense. Una partita vera, da finale, in cui Ferrara ha saputo colpire.

