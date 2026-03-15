football americano nella terza settimana di ifl successi per ferrara torino e legnano

Nella terza settimana di IFL 2026, Ferrara, Torino e Legnano hanno ottenuto vittorie nelle rispettive partite. Gli incontri di questa fase del campionato segnano un momento importante per le squadre che cercano di migliorare il proprio piazzamento in vista dei playoff. Dopo due settimane di assestamento, le gare di questa settimana hanno portato risultati decisivi per la classifica generale.

Vanno in archivio anche gli incontri della terza settimana della IFL – Italian Football League 2026. Dopo le prime due week di assestamento, ora si inizia a fare sul serio con ogni vittoria che può fare la differenza in ottica posizionamento verso la post-season. Importante successo delle Aquile Ferrara che, in casa, hanno piegato i Marines Lazio con il punteggio di 27-17. Dopo tanto equilibrio gli emiliani hanno cambiato marcia nell’ultimo quarto nel quale hanno piazzato un parziale di 13-0 che è risultati decisivo. Tutto facile, invece, per i Giaguari Torino che dominano 27-0 contro i Dolphins Ancona. Dopo che il primo tempo si era concluso sul punteggio di 7-0, dando la sensazione che ci fosse davvero una partita, nel secondo tempo i piemontesi hanno cambiato marcia con un secco 20-0 di parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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