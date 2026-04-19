Secondo fonti vicine alle forze di sicurezza, l’Iran ha dichiarato che non parteciperà a colloqui a Islamabad finché il blocco imposto dagli Stati Uniti rimane in vigore. La decisione viene comunicata in un momento di tensioni crescenti tra i due paesi, senza indicazioni ufficiali su eventuali future negoziazioni o tempi di revisione della posizione. La questione riguarda principalmente le restrizioni che influenzano le relazioni diplomatiche e le attività di negoziazione.

L'Iran non ha ancora deciso se inviare una delegazione negoziale a Islamabad per colloqui con Washington e nessun colloquio avrà luogo finché rimarrà in vigore il blocco navale statunitense: lo riporta l'agenzia di stampa Tasnim, affiliata al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, che cita una fonte informata. Lo riporta Iran International. Tasnim aggiunge che, dopo la conclusione del primo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran, il "mediatore pakistano" ha continuato a svolgere il suo ruolo, scambiando messaggi tra le due parti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fonti Pasdaran, l'Iran non andrà ai colloqui finchè resta blocco Usa

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È durata poco l'apertura dello Stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno riattivato il blocco a causa del divieto imposto dagli Usa nella via del mare. La notizia è stata confermata da fonti iraniane l.euronews.com/eSe9 x.com

«Il fatto che il sedile sia rimasto intatto indica che il pilota è vivo», hanno dichiarato fonti legate ai Pasdaran. Sono un giornalista professionista dal 2017, nato nell’88. Nel mio lavoro mi sono occupato di cronaca, politica economica, temi sociali e sport, collabor facebook