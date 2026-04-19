Fonti Pasdaran l' Iran non andrà ai colloqui finchè resta blocco Usa

Da lanazione.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo fonti vicine alle forze di sicurezza, l’Iran ha dichiarato che non parteciperà a colloqui a Islamabad finché il blocco imposto dagli Stati Uniti rimane in vigore. La decisione viene comunicata in un momento di tensioni crescenti tra i due paesi, senza indicazioni ufficiali su eventuali future negoziazioni o tempi di revisione della posizione. La questione riguarda principalmente le restrizioni che influenzano le relazioni diplomatiche e le attività di negoziazione.

L'Iran non ha ancora deciso se inviare una delegazione negoziale a Islamabad per colloqui con Washington e nessun colloquio avrà luogo finché rimarrà in vigore il blocco navale statunitense: lo riporta l'agenzia di stampa Tasnim, affiliata al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, che cita una fonte informata. Lo riporta Iran International. Tasnim aggiunge che, dopo la conclusione del primo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran, il "mediatore pakistano" ha continuato a svolgere il suo ruolo, scambiando messaggi tra le due parti.🔗 Leggi su Lanazione.it

fonti pasdaran l iran non andr224 ai colloqui finch232 resta blocco usa
© Lanazione.it - Fonti Pasdaran, l'Iran non andrà ai colloqui finchè resta blocco Usa

Notizie correlate

Leggi anche: Iran, Cina forza il blocco imposto da Usa. Verso nuovi colloqui

Leggi anche: Trump avverte l'Iran: "Senza accordo il blocco navale resta". Scintille Usa-Israele: "Netanyahu scioccato per lo stop ai raid in Libano”

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Fonti Pasdaran, l'Iran non andrà ai colloqui finchè resta blocco Usa; Nodo Hormuz tiene in scacco i negoziati: cosa succede ora tra Iran e Usa?; Guerra Usa-Iran, la fretta di Trump e le mosse dei pasdaran: spiragli tra minacce e desideri di rivincita; Usa-Iran, nessun accordo. Trump: Intercetteremo le navi che pagano un pedaggio a Teheran.

fonti pasdaran fonti pasdaran l iranGuerra Iran, Trump: «I miei negoziatori a Islamabad domani». Fonti Pasdaran, l'Iran non andrà ai colloqui finchè resta blocco Usa«Che Israele piaccia o meno, ha dimostrato di essere un grande alleato. Sono coraggiosi, audaci, leali e intelligenti, a differenza di altri che hanno mostrato la loro vera natura ... leggo.it

fonti pasdaran fonti pasdaran l iranFonti Pasdaran, l'Iran non andrà ai colloqui finchè resta blocco UsaL'Iran non ha ancora deciso se inviare una delegazione negoziale a Islamabad per colloqui con Washington e nessun colloquio avrà luogo finché rimarrà in vigore il blocco navale statunitense: lo ... ansa.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.