Trapianto saltato parla un esperto dell' Heart team | Il cuore andrà a un altro bambino
Un esperto dell’“Heart team” spiega che il trapianto di cuore a Napoli è stato annullato perché il bambino coinvolto non può più affrontare un ulteriore intervento. Il cuore, che era stato danneggiato e mantenuto vivo con l’Ecmo dal 23 dicembre, sarà ora destinato a un altro bambino. La decisione è stata presa per tutelare la salute del piccolo, che si trova in condizioni instabili. La situazione rimane complessa e il team medico continua a monitorare attentamente il suo stato.
"Riteniamo che il bimbo" a cui a Napoli è stato trapiantato un cuore danneggiato il 23 dicembre scorso, dopo quasi 2 mesi attaccato all'Ecmo, la macchina cuore-polmoni, "non sia più in condizioni di poter sopportare un nuovo trapianto di cuore. E abbiamo redatto un comunicato" in cui viene esplicitato questo parere. Il piccolo "è veramente in condizioni gravissime e non riteniamo sia in grado di sostenere un intervento così". "Due mesi di Ecmo sono tantissimi. Di solito dopo 2-3 settimane" questa procedura "non è più in grado di garantire un'assistenza adeguata. Ed è proprio ciò che è successo: abbiamo trovato l'esito di Ecmo", un organismo in "gran sofferenza".🔗 Leggi su Napolitoday.it
Bimbo Napoli, parla l’esperto dell’Heart Team: “Ecco perché abbiamo detto no a nuovo trapianto”L’esperto dell’Heart Team di Napoli spiega perché hanno rifiutato un nuovo trapianto a un bambino.
Il bimbo col cuore “bruciato” è ancora in lista per un trapianto: cosa dice l’ultimo bollettino. Chi sono gli esperti dell’«Heart Team»: l’elencoIl bambino con il cuore gravemente danneggiato, ancora in lista per un trapianto, resta stabile dopo l’intervento di fine dicembre.
Multi SubReborn, I Chose My Mom Over My Billionaire Dad & Won
Argomenti discussi: Napoli, trapianto di cuore fallito a un bimbo: Ne serve uno nuovo entro 48 ore; Napoli, trapiantato cuore 'bruciato' ad un bambino: sospesi i chirurghi; Bimbo con cuore bruciato, il ministero: Cerchiamo un donatore in Italia e all'estero. Il piccolo primo nella lista trapianti?; Trapianto, ipotesi choc: Impiantato sul bimbo il cuore inutilizzabile.
Bimbo col cuore bruciato: gli esperti al Monaldi dicono no al nuovo trapiantoSembra tramontata ogni speranza di salvare la vita al bimbo di due anni, di Napoli, vittima, lo scorso 23 dicembre, di un errore fatale durante il trapianto di cuore. All’ Ospedale Monaldi di Napoli, ... tg.la7.it
Il trapianto di cuore fallito per un bambino a causa di un errore nel trasporto dell’organoUn bambino in attesa di un trapianto di cuore ha visto rimandare il suo intervento a causa di un errore nel trasporto dell’organo. È successo il 23 dicembre scorso all’ospedale Monaldi di Napoli e ne ... open.online
+++TRAPIANTO SALTATO: IL MINISTERO INVIA GLI ISPETTORI+++ facebook
Trapianto per il bimbo saltato: il ministero della Salute invia gli ispettori ift.tt/86fOcL1 x.com