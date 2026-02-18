Trapianto saltato parla un esperto dell' Heart team | Il cuore andrà a un altro bambino

Un esperto dell’“Heart team” spiega che il trapianto di cuore a Napoli è stato annullato perché il bambino coinvolto non può più affrontare un ulteriore intervento. Il cuore, che era stato danneggiato e mantenuto vivo con l’Ecmo dal 23 dicembre, sarà ora destinato a un altro bambino. La decisione è stata presa per tutelare la salute del piccolo, che si trova in condizioni instabili. La situazione rimane complessa e il team medico continua a monitorare attentamente il suo stato.

"Riteniamo che il bimbo" a cui a Napoli è stato trapiantato un cuore danneggiato il 23 dicembre scorso, dopo quasi 2 mesi attaccato all'Ecmo, la macchina cuore-polmoni, "non sia più in condizioni di poter sopportare un nuovo trapianto di cuore. E abbiamo redatto un comunicato" in cui viene esplicitato questo parere. Il piccolo "è veramente in condizioni gravissime e non riteniamo sia in grado di sostenere un intervento così". "Due mesi di Ecmo sono tantissimi. Di solito dopo 2-3 settimane" questa procedura "non è più in grado di garantire un'assistenza adeguata. Ed è proprio ciò che è successo: abbiamo trovato l'esito di Ecmo", un organismo in "gran sofferenza".🔗 Leggi su Napolitoday.it

