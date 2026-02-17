Olimpiadi Milano Cortina 2026 | tutti i podi di martedì 17 febbraio Italia oro nel team-pursuit

Il team italiano ha conquistato l'oro nel team-pursuit di short track, un successo che ha emozionato gli spettatori presenti a Milano. La vittoria è arrivata grazie a una gara intensa e strategica, con gli atleti azzurri che hanno mantenuto il ritmo fino alla fine. La giornata del 17 febbraio ha visto anche altre sei finali, tra cui l’inseguimento maschile di combinata nordica e la staffetta di biathlon, tutte ricche di emozioni e colpi di scena.

Nel Giorno 11 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 andranno in scena sei finali che assegneranno medaglie, ovvero l’inseguimento individuale maschile di combinata nordica, la staffetta maschile di biathlon, i team pursuit di speed skating, il big air maschile di sci freestyle ed il bob a 2 maschile. PODI OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026. Martedì 17 febbraio COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile 1) OFTEBRO Jens Luraas (Norvegia) 2) LAMPARTER Johannes (Austria) 3) HEROLA Ilkka (Finlandia) BIATHLON – Staffetta 4×7.5 km maschile 1) Francia 2) Norvegia 3) Svezia SPEED SKATING – Team pursuit maschile 1) Italia 2) Stati Uniti 3) Cina SPEED SKATING – Team pursuit femminile 1) Canada 2) Paesi Bassi 3) Giappone SCI FREESTYLE – Big air maschile 1) FROSTAD Tormod (Norvegia) 2) FOREHAND Mac (Stati Uniti) 3) SVANCER Matej (Austria) BOB – Bob a 2 maschile 1) LOCHNER JohannesFLEISCHHAUER Georg (Germania) 2) FRIEDRICH FrancescoSCHULLER Alexander (Germania) 3) AMMOUR AdamSCHALLER Alexander (Germania). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Olimpiadi Milano Cortina 2026: tutti i podi di martedì 17 febbraio. Italia oro nel team-pursuit LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 17 febbraio in DIRETTA: EROICI! L’Italia è oro nel team-pursuit: USA frantumati!L’Italia ha conquistato l’oro nel team pursuit di short track, battendo gli Stati Uniti e rompendo il loro record. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 17 febbraio in DIRETTA: Italia in finale nel team-pursuit!L'Italia si qualifica in finale nel team pursuit grazie a una performance energica durante le qualifiche di ieri, che hanno attirato l’attenzione di appassionati e spettatori presenti sugli spalti. Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gabry Ponte farà ballare l'Arena di Verona alla Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Milano-Cortina 2026: quale impatto economico avranno le Olimpiadi invernali?; La guida definitiva di Milano Cortina 2026: gli indirizzi imperdibili tra sport e lifestyle, arte e design; Al via le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la cerimonia d’inaugurazione. Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina, risultati oggi: oro Italia nell'inseguimento a squadre uomini ... tg24.sky.it Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 24Per approfondire: Olimpiadi invernali, le medaglie vinte dall’Italia a Milano Cortina 2026 ... tg24.sky.it Alle Olimpiadi di Milano Cortina, Jacques e Gabriella di Monaco hanno scelto look invernali coordinati ma a contrasto: lui in blu notte, lei in total white, entrambi con cappellini di lana Fusalp. Un dettaglio matchy-matchy che non è passato inosservato tra le trib facebook Ipotesi #Trump a Milano e Verona il 22 febbraio per fine Olimpiadi #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali #OlimpiadiInvernali2026 #Olimpiadi2026 #Olympics2026 x.com