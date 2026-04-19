Fondo strategico | Imperia premiata Poco alle altre province

La Regione Liguria ha distribuito le risorse del fondo strategico tra le diverse province, suscitando reazioni. Il consigliere Davide Natale ha espresso una posizione critica riguardo alla ripartizione, evidenziando che una provincia ha ricevuto una quota superiore rispetto alle altre. La questione ha attirato l'attenzione locale, portando a confronti tra le diverse aree della regione.

Sulla distribuzione delle risorse del fondo regionale da parte di Regione Liguria si è alzata la presa di posizione del consigliere Davide Natale (nella foto). Il rappresentante del Partito Democratico ha evidenziato la differenza del gittito delle risorse tra le province. "Pioggia di denaro su Imperia – spiega Natale – briciole alle altre province. Niente su accessibilità scuole e casa". Osservando i numeri emergono i dati sui quali il consigliere di opposizione pone l’attenzione. "Com’è possibile – prosegue – che alla voce riqualificazione urbana la provincia di Imperia prenda sei volte di più rispetto a quanto stanziato per i Comuni della...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fondo strategico: "Imperia premiata. Poco alle altre province" Notizie correlate Cremazioni, le nuove tariffe di Viterbo sono fuori mercato: "200 euro in più rispetto alle altre province"Meno competitività a causa dei rincari deliberati recentemente dall'amministrazione. Smog in Lombardia, da domani divieti di primo livello in altre cinque provinceMilano, 12 marzo 2026 - Nuove misure temporanee antinquinamento in Lombardia (www. Altri aggiornamenti Si parla di: Fondo strategico: Imperia premiata. Poco alle altre province. Fondo strategico regionale, Natale: Bucci e Scajola penalizzano la Spezia e Peracchini taceFondo strategico regionale, Natale: Bucci e Scajola penalizzano la Spezia e Peracchini tace ... msn.com Fondo strategico regionale, Natale: Totale strabismo nella distribuzione delle risorse: pioggia su Imperia, briciole alle altre provinceQuello che salta di più agli occhi nella redistribuzione del Fondo strategico regionale da parte della Giunta, è lo strabismo nella divisione delle ... cittadellaspezia.com