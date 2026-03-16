Cremazioni le nuove tariffe di Viterbo sono fuori mercato | 200 euro in più rispetto alle altre province

Da viterbotoday.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le nuove tariffe per le cremazioni a Viterbo sono considerate fuori mercato, con un incremento di circa 200 euro rispetto alle altre province. Il forno crematorio della città ha operato per oltre vent'anni, servendo principalmente i residenti della Tuscia, ma anche attirando richieste da Rieti, Terni e zone limitrofe. La struttura ha gestito un volume di lavori elevato nel corso degli anni.

Meno competitività a causa dei rincari deliberati recentemente dall'amministrazione. Gianluca Grancini (FdI) accende i riflettori sui nuovi costi: "Non solo penalizza i residenti, ma depaupera le entrate comunali" Per oltre vent'anni il forno crematorio di Viterbo ha lavorato a ritmi molto elevati accogliendo non solo i defunti della Tuscia ma attirando una grande mole di richieste dai territori vicini, con Rieti e Terni in prima fila. I grandi numeri garantivano introiti sicuri per le casse pubbliche rendendo il sistema fortemente remunerativo. Oggi la situazione è drasticamente cambiata e il servizio si prepara a subire un calo importante. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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