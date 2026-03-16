Cremazioni le nuove tariffe di Viterbo sono fuori mercato | 200 euro in più rispetto alle altre province

Le nuove tariffe per le cremazioni a Viterbo sono considerate fuori mercato, con un incremento di circa 200 euro rispetto alle altre province. Il forno crematorio della città ha operato per oltre vent'anni, servendo principalmente i residenti della Tuscia, ma anche attirando richieste da Rieti, Terni e zone limitrofe. La struttura ha gestito un volume di lavori elevato nel corso degli anni.

Meno competitività a causa dei rincari deliberati recentemente dall'amministrazione. Gianluca Grancini (FdI) accende i riflettori sui nuovi costi: "Non solo penalizza i residenti, ma depaupera le entrate comunali" Per oltre vent'anni il forno crematorio di Viterbo ha lavorato a ritmi molto elevati accogliendo non solo i defunti della Tuscia ma attirando una grande mole di richieste dai territori vicini, con Rieti e Terni in prima fila. I grandi numeri garantivano introiti sicuri per le casse pubbliche rendendo il sistema fortemente remunerativo. Oggi la situazione è drasticamente cambiata e il servizio si prepara a subire un calo importante. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Chi rimane fuori dalla Champions? Cugini risponde: “Vedo avanti il Milan rispetto alle altre” Leggi anche: Pil, Viterbo supera province industriali storiche ed è tra le più dinamiche nel 2026 Tutti gli aggiornamenti su Cremazioni le nuove tariffe di Viterbo... Argomenti discussi: Forno crematorio quasi azzerato per i costi eccessivi, il comune vuole chiudere il cimitero?. Servizi cimiteriali: ecco le nuove tariffe del Comune di RiccioneIl Comune di Riccione ha approvato un piano con le nuove tariffe per i servizi cimiteriali. L’intervento nasce dall’esigenza di regolamentare ufficialmente le ... chiamamicitta.it A Riccione nuove tariffe per il Giardino delle Rimembranze nel cimiteroIl Comune di Riccione ha deliberato le nuove tariffe per i servizi cimiteriali, in particolare legato alle prestazioni che il gestore Geat svolge per il Giardino delle Rimembranze, dove è permesso la ... msn.com