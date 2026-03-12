Da domani in Lombardia entreranno in vigore divieti di primo livello in altre cinque province a causa di un aumento delle concentrazioni di smog. La misura riguarda tutte le auto private e i veicoli commerciali leggeri, adottata per limitare le emissioni e migliorare la qualità dell’aria. Le restrizioni resteranno in vigore fino a nuova comunicazione e coinvolgono le zone interessate.

Milano, 12 marzo 2026 - Nuove misure temporanee antinquinamento i n Lombardia ( www.infoaria.regione.lombardia.it ). Mancanza di pioggia e vento hanno fatto inevitabilmente peggiorare la qualità dell’aria in pianura e nell’immediato le previsioni meteo non prevedono particolari cambiamenti a favore di un riciclo dei veleni stagnanti. Misure di primo livello, le province coinvolte. SMOG SULLA CITTA DI MILANO VEDUTA DAL BELVEDERE DI PALAZZO LOMBARDIA I dati registrati da Arpa Lombardia ieri, mercoledì 11 marzo, hanno infatti indicato il superamento del valore limite riferito alla media giornaliera di PM10 nelle province di Como, Lecco, Bergamo, Milano e Mantova. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Smog in Lombardia, da domani divieti di primo livello in altre cinque province

